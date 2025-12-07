Camicioli si commuove in tv mentre parla con Vanzini | Perdonami Carlo so che non ti piacciono queste robe
Carlo Vanzini oggi, domenica 7 dicembre, ha commentato il Gran Premio di Abu Dhabi, l'ultima gara della stagione 2025 di F1 con la sua consueta professionalità. Il telecronista di Sky, 54 anni, proprio in questo weekend, dopo mesi di silenzio, ha scelto di raccontare le cure contro il tumore al. 🔗 Leggi su Today.it
Nello studio Sky si commuove Davide Camicioli, e poi tutti gli altri…. Carlo Vanzini ti aspettiamo in Australia 2026, non fare scherzi ? Vai su X
