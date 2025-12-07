Camicioli scoppia in lacrime in TV parlando con Vanzini | Scusa Carlo so che queste cose non ti piacciono

Davide Camicioli scoppia in lacrime in diretta su Sky parlando con Carlo Vanzini dopo l'annuncio della malattia. Un momento struggente nel giorno del Mondiale F1 di Lando Norris ad Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

