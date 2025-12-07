Calhanoglu Inter dopo Lautaro c’è lui | numeri leadership e rinascita nerazzurra
Inter News 24 Calhanoglu Inter è la seconda faccia della cooperativa del gol nerazzurra: dietro al capocannoniere Lautaro Martínez spunta il turco. C’è un capocannoniere e c’è anche un vice. La cooperativa del gol nerazzurra domina la classifica marcatori della Serie A e a guidarla è Lautaro Martínez, attaccante argentino e capitano dell’Inter, davanti a tutti con 7 reti. Alle sue spalle, però, spunta con forza un nome forse ancora più sorprendente: Hakan Çalhano?lu, centrocampista turco classe 1994, già arrivato a quota 6 gol. Un rendimento che lo colloca subito dietro al “Toro”, davanti a rivali come Riccardo Orsolini e Christian Pulisic, che proprio contro l’Inter ha sbagliato anche il rigore del possibile pareggio. 🔗 Leggi su Internews24.com
