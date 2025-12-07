Calenda | Da noi in atto una guerra ibrida Nel M5S e Lega molti filoputiniani Sono finanziati da Putin?

Serve «subito lo scudo democratico ». Perché «da tempo sono convinto che in Italia ci sia chi riceve i finanziamenti dalla Russia di Putin ». Lo ha detto in un’intervista a il Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, secondo cui «il rischio di guerra è concreto». «Tutte le sere c’è qualcuno che va in tv a dire che non è vero che Putin non vuole la pace, ma che siamo noi che vogliamo la guerra. Da noi è in atto una guerra ibrida ». E ha chiesto: «È un caso che chi si oppone allo scudo democratico siano M5S e Lega? ». Per Calenda ci sono « molti filoputiniani nei due partiti. Vengono finanziati da Putin? ». 🔗 Leggi su Open.online