Calciomercato Serie A | Roma e Napoli rompono gli indugi avviati i primi sondaggi per riportare in Italia l’ex Juve L’indiscrezione non lascia dubbi
Calciomercato Serie A: Roma e Napoli hanno avviato i primi sondaggi per riportare in Italia l’ex giocatore della Juve. L’indiscrezione sul futuro. La voglia di tornare a casa è palpabile e le porte del massimo campionato italiano potrebbero spalancarsi a breve. Stando alle ultime notizie riportate da Tuttomercatoweb, Roma e Napoli hanno rotto gli indugi, avviando contatti esplorativi con il Liverpool per Federico Chiesa. L’esterno offensivo della Nazionale, classe 1997, sta attraversando un’altra stagione complessa in Premier League e la sessione invernale di trasferimenti appare come l’ancora di salvezza ideale per rilanciare le sue ambizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
