Calciomercato Sampdoria questo giocatore potrebbe partire a gennaio | il club ha confermato l’interesse I dettagli

Calciomercato Sampdoria, Ioannou potrebbe andare a firmare con il Pafos a gennaio. C’è l’interesse del club cipriota per lui Il calciomercato della Sampdoria entra in una fase sempre più dinamica, con movimenti che coinvolgono non solo il panorama italiano ma anche quello internazionale. Una delle trattative più calde delle ultime ore riguarda Nikolas Ioannou, terzino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Sampdoria, questo giocatore potrebbe partire a gennaio: il club ha confermato l’interesse. I dettagli

