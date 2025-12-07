Calciomercato Napoli Manna è pronto ad accelerare per un giocatore | la trattativa sembra essere davvero molto vicina alla conclusione
Calciomercato Napoli, Manna è sempre più vicino a chiudere per Mainoo. Fumata bianca attesa nel corso delle prossime ore. Le ultime Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con Giovanni Manna, Direttore Sportivo del club partenopeo, impegnato a rafforzare la rosa di mister Antonio Conte. La priorità dell’area tecnica è individuare almeno un centrocampista capace . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
Calciomercato.com – Conte durissimo in conferenza stampa: “Napoli e i napoletani non devono essere presi per il c**o”
Calciomercato Napoli, la rivelazione di Manna su Insigne: "Abbiamo parlato con lui e lo abbiamo valutato"
Calciomercato Napoli, Pastorello rivela: "Azzurri interessati in estate a Bonny e Krstovic"
Calciomercato Napoli, Conte ha chiesto un centrocampista: Manna ha un nome in cima alla lista. Ecco di chi si tratta - Gli azzurri continuano a seguire da vicino Goretzka Il calciomercato del Napoli si prepara a diventare il vero crocevia de ... Secondo calcionews24.com
Calciomercato Napoli, assalto al centrocampo: Mainoo prima scelta per Conte! Manna valuta due colpi a gennaio, ma resta il nodo Lucca - Calciomercato Napoli, emergenza in mediana: riattivati i contatti per Mainoo, con Manna che studia le alternative per Conte! Lo riporta calcionews24.com
Napoli, Manna: "Sul mercato ci faremo trovare pronti, focus a centrocampo". VIDEO - Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, parla a Sky Sport delle possibili mosse di mercato a gennaio: "Ci faremo trovare pronti per cogliere delle opportunità. Scrive sport.sky.it