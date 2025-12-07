Calciomercato Milan su due italiani all’estero | le idee di Tare le condizioni economiche

Il Milan è alla ricerca di rinforzi - in ogni reparto - per la sessione invernale di calciomercato. Igli Tare, direttore sportivo rossonero, pensa a due giocatori importanti, italiani, che attualmente militano all'estero. Ecco di chi si tratta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Milan su due italiani all’estero: le idee di Tare, le condizioni economiche

