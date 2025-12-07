Calciomercato Juventus | Conte lo voleva fortemente al Napoli! Ma al Maradona sarà suo avversario retroscena risalente all’estate

Calciomercato Juventus: Conte lo voleva al Napoli! Al Maradona sarà suo avversario, retroscena che riguarda la scorsa estate. La notte del “Diego Armando Maradona” è carica di significati, tensioni e storie che si intrecciano. Napoli-Juventus (fischio d’inizio ore 20:45) non è solo il ritorno di Luciano Spalletti nella città dello Scudetto o la sfida per l’alta classifica, ma è anche il teatro di un curioso incrocio di mercato che avrebbe potuto cambiare le sorti delle due mediane. Al centro della scena c’è Fabio Miretti, il giovane talento bianconero che stasera si troverà di fronte l’allenatore che ha fatto di tutto per portarlo in azzurro: Antonio Conte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: Conte lo voleva fortemente al Napoli! Ma al Maradona sarà suo avversario, retroscena risalente all’estate

Leggi anche questi approfondimenti

Calciomercato Juventus: il futuro di Dusan Vlahovic è ancora un rebus! E spunta un’altra pretendente…

Calciomercato Juventus, Comolli sogna il colpaccio a parametro zero: nel mirino c’è quel big che gioca in Premier League! Il nome

Calciomercato Juventus, Tudor in estate ha blindato il bianconero: «Resta qui, per me sei un elemento importante». La rivelazione

#NapoliJuve anche sul #calciomercato: 3 nomi per 2 [Tuttosport] #Napoli #Juve #NapoliJuventus #Juventus calciomercato.com/liste/napoli-j… Vai su X

? Juventus, Perin: “Spalletti ha la genialità e precisione di Allegri. Scudetto? Siamo solo a dicembre" ? https://www.calciostyle.it/calciomercato/juventus-perin-spalletti-ha-la-genialita-e-precisione-di-allegri-scudetto-siamo-solo-a-dicembre?fsp_sid=168030 - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti lancia Miretti per Napoli-Juve? Conte lo voleva, gli sarebbe servito come il pane - L'edizione odierna de La Repubblica si sofferma sulle due formazioni e in particolare sulla possibilità che tra ... Come scrive tuttonapoli.net

Giaccherini: «Conte alla Juve non voleva ci distraessimo e non ci diceva quando sarebbe stato l’allenamento l’indomani» - L'intervista a Emanuele Giaccherini, che ha parlato del rapporto con il tecnico Antonio Conte e del big match tra Napoli e Juventus. Come scrive ilnapolista.it

Di Lorenzo Juve, svelato l’incrocio di mercato dell’estate 2024: l’agente lo propose ai bianconeri dopo la rottura ma… Cosa è successo - Cosa è successo La sfida del ‘Maradona’ è un crocevia di emozioni e di storie tes ... juventusnews24.com scrive