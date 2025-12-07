Calciomercato Juve LIVE | novità sulla mediana L’obiettivo in attacco sta facendo parlare di sè | le ultime
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Calciomercato Juve, retroscena a sorpresa: in estate la dirigenza ha detto no a un’offerta da 70 milioni di euro per… Cosa è successo
Calciomercato Juve LIVE: rifiutati 70 milioni di euro dal Chelsea per Yildiz, novità su Arnau Martinez
Calciomercato Juve LIVE: questo club continua a spingere per Vlahovic, il gesto per Adzic in estate
#NapoliJuve anche sul #calciomercato: 3 nomi per 2 [Tuttosport] #Napoli #Juve #NapoliJuventus #Juventus calciomercato.com/liste/napoli-j… Vai su X
Calciomercato Juve, parla Fabrizio Romano? La rivelazione in vista del mercato di gennaio - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Juve, la società lo blinda: niente addio a gennaio nonostante le tantissime voci, fiducia totale! Tutti i dettagli - Calciomercato Juve, nonostante le voci di addio la dirigenza non ha dubbi: l’attaccante non si muove, il club crede nel suo investimento Il gol vittoria segnato all’ultimo respiro nella trasferta norv ... Secondo juventusnews24.com