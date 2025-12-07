Calciomercato Juve | c’è un intreccio che riguarda…Lunin! Una mossa potrebbe far felici i bianconeri risuona questa voce in vista dell’estate Ultimissime

Calciomercato Juve: Lunin sbarca in Serie A? Questo intreccio potrebbe far felici i bianconeri, ecco cosa sta succedendo. Nubi minacciose si addensano sul futuro della porta rossonera. La trattativa per il prolungamento contrattuale di Mike Maignan si è trasformata in un braccio di ferro che rischia di concludersi con una dolorosa separazione al termine dell’annata sportiva. Le ultime notizie rilanciate da Claudio Raimondi durante SportMediaset XXL dipingono un quadro a tinte fosche: le posizioni della società e dell’entourage del calciatore sono distanti e, al momento, inconciliabili. Il nodo economico: richiesta da top player, il club fa muro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: c’è un intreccio che riguarda…Lunin! Una mossa potrebbe far felici i bianconeri, risuona questa voce in vista dell’estate. Ultimissime

