Calciomercato Inter Romano | Carboni può tornare in nerazzurro a gennaio

Calciomercato Inter. L’esperienza di Valentin Carboni al Genoa rischia di interrompersi prima del previsto. Il giovane talento argentino, arrivato in prestito dall’Inter per trovare continuità, finora ha raccolto pochissimi minuti sia con Vieira sia dopo l’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina rossoblù. Una situazione che sta spingendo i due club a valutare nuove soluzioni in vista del mercato di gennaio. Calciomercato Inter, Romano fa il punto su Carboni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da valentin carboni (@valencarboni) A fare il punto è Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube per aggiornare sulla posizione del classe 2005: “Su Valentin Carboni sono in corso riflessioni da parte dell’Inter e del Genoa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it