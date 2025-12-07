Calciomercato Inter LIVE | due idee particolari per Ausilio e Marotta! Gli ultimi piani dei nerazzurri
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Gli aggiornamenti sul calciomercato dell'Inter Le ultime sul mercato nerazzurro ? - facebook.com Vai su Facebook
#Como, il gran rifiuto di #Fabregas all' #Inter: futuro a #Barcellona o al #ManchesterCity [Corriere della Sera] #InterComo calciomercato.com/liste/il-corri… Vai su X
Inter, poker al Como e primo posto solitario in classifica - 0 nella 14esima giornata di Serie A e, in attesa delle partite di domenica, si porta da sola in testa alla classifica con 30 punti. Scrive calciomercato.com
Coppa Italia: Atalanta, Napoli ed Inter ai quarti di finale. Risultati e marcatori - Venezia sono le partite in programma per gli ottavi di finale della Coppa Italia: diretta live ... Scrive calciomercato.it
Inter, tutto facile col Venezia: 5-1 e vola ai quarti di finale di Coppa Italia - Manita dell'Inter al Venezia agli ottavi di Coppa Italia ... Lo riporta msn.com
Inter, Oaktree cambia di nuovo il mercato: ecco i prossimi due colpi - L’Inter ha messo a posto il bilancio grazie ai risultati sportivi ottenuti sul campo nella passata stagione. Lo riporta calciomercato.it
Serie A, Pisa-Inter LIVE dalle 15 - Inter, 13esima giornata di Serie A ... Riporta msn.com
Inter-Milan LIVE 0-1: decide Pulisic. Maignan para un rigore a Calhanoglu, i nerazzurri colpiscono due pali - Per il sesto derby di fila l'Inter non batte il Milan: il 245° derby della Madonnina lo vincono i rossoneri, grazie al settimo gol stagionale dell'americano. Segnala msn.com