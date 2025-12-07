Calciomercato Inter investimento per il futuro | Bouaddi nel mirino delle big europee
Inter News 24 Calciomercato Inter il nome di Ayyoub Bouaddi, centrocampista classe 2007 del Lille, è sul taccuino dei principali top club. Il calciomercato Inter guarda con grande attenzione al futuro e uno dei profili più interessanti emersi nelle ultime settimane è quello di Ayyoub Bouaddi, centrocampista francese classe 2007, già protagonista con la maglia del Lille nonostante la giovanissima età. Il talento transalpino si è imposto come una vera colonna della squadra, dimostrando personalità, qualità tecniche e una maturità fuori dal comune per un giocatore così giovane. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, il recente rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2029 non ha spento l’interesse dei grandi club europei, anzi lo ha ulteriormente alimentato. 🔗 Leggi su Internews24.com
