Calciomercato Inter il Milan fa sul serio per un obiettivo nerazzurro

Il Milan, sotto la guida del tecnico esperto Massimiliano Allegri, sta dimostrando una strategia di mercato molto chiara, concentrandosi sulla cosiddetta "linea verde" dei talenti emergenti. Questa visione lungimirante è già stata concretizzata con l'operazione, ormai in dirittura d'arrivo, per assicurarsi il giovane talento colombiano Juan David Arizala. Chiusa con successo questa prima mossa per il futuro, l'attenzione della dirigenza rossonera si è già spostata su un altro obiettivo di alto profilo che si inserisce perfettamente nella strategia di investire su profili giovani e con un elevato potenziale europeo.

