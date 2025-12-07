Calciomercato Inter cambia il futuro prossimo di Valentin Carboni?

Ilprimatonazionale.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo Fabrizio Romano il calciomercato invernale potrebbe vedere il rientro (temporaneo) all’ Inter di Valentin Carboni. La situazione Come riportato dal giornalista sul proprio canale YouTube tra la società nerazzurra e il Genoa – club nel quale l’argentino fatica a trovare un’adeguato spazio – certe valutazioni sul da farsi sarebbero già L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

calciomercato inter cambia il futuro prossimo di valentin carboni

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, cambia il futuro prossimo di Valentin Carboni?

