Calcio serie D Foligno servono punti e sorriso Manni | Dobbiamo invertire la rotta
FOLIGNO – "Invertire la rotta". E’ questa in casa Foligno, la parola d’ordine alla vigilia del confronto con il San Donato Tavarnelle. Appuntamento che precede il successivo impegno casalingo consecutivo con il Serravezza e il derby in trasferta con il Cannara. "Invertire la rotta à quello che vogliamo. Ritrovare il sorriso dopo alcune partite – ha spiegato l’allenatore Alessandro Manni – durante le quali a livello di prestazione non abbiamo niente da rimproverarci ma per quanto riguarda i risultati non abbiamo raccolto quello che avremmo meritato. Periodo – no che la squadra è decisa a cancellare in fretta anche se l’impegno con il San Donato rappresenta un altro esame che per essere superato dobbiamo raccogliere tutte le nostre forze per ritornare ad assaporare il gusto dei tre punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
