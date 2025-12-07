Calcio serie C va alla Ternana il Derby dell' Umbria | Vallocchia dalla distanza castiga il Perugia Al Curi finisce 1-2
È finita. Un derby amarissimo per il Perugia, che deve cedere il passo a una Ternana più concreta e che è stata abile a trovare l'episodio che le ha permesso di vincere la partita, ovvero la prodezza di Vallocchia che ha determinato l'1-2 finale. In seguito i rossoverdi hanno addormentato la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Calcio serie C, la rivoluzione in casa Grifo potrebbe non essere finita: Meluso verso l'addio?
Serie A, Inter-Como 4-0: gol di Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto Stadio Giuseppe Meazza Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-14-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-si - facebook.com Vai su Facebook
La Lega Calcio Serie A e la Divisione Calcio Paralimpico della FIGC, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre hanno in programma una serie di iniziative congiunte, che si concentreranno dal 6 all'8 dice Vai su X
Serie C, Girone B 2025-2026: Perugia-Ternana, le probabili formazioni - I padroni di casa, reduci dal ko in trasferta contro la Juventus Under 23, sono al mo ... Come scrive sportal.it
Ternana, Liverani: "L'assenza dei tifosi contro il Perugia una sconfitta per il calcio" - Il tecnico della Ternana, Fabio Liverani, nel corso della conferenza stampa tenuta in vista del match di oggi (alle 14. Secondo tuttomercatoweb.com
DIRETTA/ Perugia Ternana (risultato 0-0) video streaming tv: si va in campo al Curi! (oggi 7 dicembre 2025) - Diretta Perugia Ternana streaming video tv: derby umbro molto speciale per il grande ex Fabio Liverani, soprattutto delicato per le due squadre. Secondo ilsussidiario.net