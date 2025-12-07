Calcio serie C va alla Ternana il Derby dell' Umbria | Vallocchia dalla distanza castiga il Perugia Al Curi finisce 1-2

Perugiatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finita. Un derby amarissimo per il Perugia, che deve cedere il passo a una Ternana più concreta e che è stata abile a trovare l'episodio che le ha permesso di vincere la partita, ovvero la prodezza di Vallocchia che ha determinato l'1-2 finale. In seguito i rossoverdi hanno addormentato la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Dove vedere in tv Juventus-Como oggi, Serie A calcio femminile: orario, programma, streaming

Dove vedere in tv Milan-Roma oggi, Serie A calcio femminile: orario, programma, streaming

Calcio serie C, la rivoluzione in casa Grifo potrebbe non essere finita: Meluso verso l'addio?

calcio serie c ternanaSerie C, Girone B 2025-2026: Perugia-Ternana, le probabili formazioni - I padroni di casa, reduci dal ko in trasferta contro la Juventus Under 23, sono al mo ... Come scrive sportal.it

calcio serie c ternanaTernana, Liverani: "L'assenza dei tifosi contro il Perugia una sconfitta per il calcio" - Il tecnico della Ternana, Fabio Liverani, nel corso della conferenza stampa tenuta in vista del match di oggi (alle 14. Secondo tuttomercatoweb.com

calcio serie c ternanaDIRETTA/ Perugia Ternana (risultato 0-0) video streaming tv: si va in campo al Curi! (oggi 7 dicembre 2025) - Diretta Perugia Ternana streaming video tv: derby umbro molto speciale per il grande ex Fabio Liverani, soprattutto delicato per le due squadre. Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Ternana