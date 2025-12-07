Calcio Promozione Agrate affronta Arcore Un match clou da brividi
Da una parte c’è la capolista Speranza che condivide il trono con Franco Scarioni e AC Lissone e che il recente acquisto di Fossati testimonia le ambizioni del club in chiave promozione. Dall’altra la Casati Arcore che da quando ha cambiato mister e chiamato Alberto Motta ha sempre vinto risalendo prepotentemente la china. Non bisogna guardare la classifica per presentare il derby che andrà in scena oggi alle 15.30 ad Agrate Brianza. Padroni di casa senza lo squalificato Pavan. L’altra numero uno, l’ AC Lissone, che ha perso in settimana Gabellini, sarà ospite a San Donato della FC Milanese. Completa il programma domenica l’impegno della Dipo (senza Liprino) alle 15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
