Calcio Napoli-Juventus | probabili formazioni dove vedere il big match in tv

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Napoli torna protagonista in Serie A affrontando la Juventus nel posticipo della quattordicesima giornata. La sfida si gioca oggi, domenica 7 dicembre, allo Stadio Maradona. Gli azzurri vogliono confermare il loro primato, mentre i bianconeri puntano a riavvicinarsi alle posizioni Champions. Orario della partita. Il match tra Napoli e Juventus inizierà alle 20:45. Probabili formazioni. Le formazioni indicate dai tecnici mostrano un modulo speculare per entrambe le squadre, il 3-4-2-1: Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Calcio, Napoli-Juventus: probabili formazioni, dove vedere il big match in tv

