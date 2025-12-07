Calcio Napoli | Hojlund stende la Juventus 2-1

Calcio Napoli: Una doppietta del danese permette agli azzurri di vincere meritatamente. L’emergenza a centrocampo porta Conte a schierare Elmas al fianco di Mc Tominay a centrocampo. confermatissimi i tre centrali difensivi così come i tre attaccanti. Il Calcio Napoli parte benissimo e va subiro vicino al gol con Mc tominay di testa. Pressing alto, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli: Hojlund stende la Juventus 2-1

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Dove vedere in tv Napoli-Qarabag, Champions League calcio: orario, canale, streaming

@carloalvino1926 giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! ? Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napoli #Napolit - facebook.com Vai su Facebook

Tutto il mondo del calcio, a Napoli, si ferma: Largo Maradona è tappa obbligata. Bostik - La Bodega de D10S, il documentario, ora su #DAZN Vai su X

Napoli-Juventus 2-1, pagelle e tabellino: Hojlund implacabile, Neres scatenato, Di Gregorio da applausi, Koopmeiners e Olivera sbagliano sui goal - Una doppietta di Rasmus Hojlund stende la Juve, andata sotto in avvio di match ma poi riuscita a pareggiarla con Yildiz: decisivo, nel finale, il secondo timbro del danese. Da msn.com

Hojlund stende la Juventus e rovina il ritorno di Spalletti al Maradona: 2-1 per il Napoli, Conte torna primo in solitaria - Rivivi la diretta del big match della domenica di Serie A fra Napoli e Juventus. Scrive msn.com

Hojlund ha riscritto un record in Napoli Juve: non accadeva da oltre 35 anni. Cosa è successo nel primo tempo del Maradona - Cosa è successo nel primo tempo del Maradona Una fiammata improvvisa che brucia la difesa bianconera e costringe gli stati ... Si legge su juventusnews24.com