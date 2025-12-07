Calcio la Roma cade a Cagliari 1-0
17.00 Il Cagliari ferma la corsa della Roma: sconfitti 1-0 i giallorossi che rallentano la loro corsa al vertice. La Roma è più intraprendente,ma le vere occasioni per entrambe le squadre latitano. Un colpo di testa di Folorunsho, poteva avere una sorte migliore. Nella ripresa, in apertura, episodio chiave: l'arbitro dà prima un rigore, poi lo revoca con l'aiuto del Var, ma Celik è espulso come ultimo uomo. Con l'uomo in più, Cagliari più intraprendente: al minuto 82 Gaetano la sblocca sugli sviluppi di un corner. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
