**Calcio | Fiorentina ' inaccettabili e vergognose minacce ricevute da giocatori e famiglie' **

Firenze, 7 dic. (Adnkronos) - ACF Fiorentina "esprime piena solidarietà e piena vicinanza ai calciatori e alle loro famiglie, a seguito delle inaccettabili e vergognose minacce ricevute nelle ore successive alla sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Comportamenti di questo tipo non possono avere alcun posto nel calcio, né in nessun ambito della nostra società". Così in una nota la Fiorentina dopo le minacce ricevute da alcuni giocatori e dai loro familiari sui social dopo la sconfitta con il Sassuolo. "Il Club si è messo subito in contatto con i propri tesserati e con le autorità competenti per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie a tutela della sicurezza e della serenità dei giocatori, dei membri dello Staff, dei loro cari e delle famiglie coinvolte. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Calcio: Fiorentina, 'inaccettabili e vergognose minacce ricevute da giocatori e famiglie'**

Contenuti che potrebbero interessarti

Calcio, Serie A: Fiorentina-Como 1-2

Calcio, Pisa-Fiorentina 0-0 nel derby dell’Arno

Calcio femminile, si apre la caccia alla Juventus in Serie A: Roma, Inter e Fiorentina le rivali

Quello che è accaduto nelle ultime ore attorno alla Fiorentina non ha nulla a che fare con il calcio. Dopo la sconfitta dei viola contro il Sassuolo, alcune compagne dei giocatori, tra cui Amanda Ferreira, moglie di Dodò, hanno ricevuto messaggi violentissimi e - facebook.com Vai su Facebook

La Fiorentina perde ancora, Vanoli striglia i suoi ? #Calcio #SerieA #Fiorentina Vai su X

**Calcio: Fiorentina, 'inaccettabili e vergognose minacce ricevute da giocatori e famiglie'** - ACF Fiorentina "esprime piena solidarietà e piena vicinanza ai calciatori e alle loro famiglie, a seguito delle inaccettabili e vergognose minacce ricevute nelle ore succ ... iltempo.it scrive

Minacce alle famiglie dei calciatori, la nota della Fiorentina: "Inaccettabili e vergognose" - Clima pesante dopo il ko sul campo del Sassuolo e il club viola ha preso posizione con un comunicato: "Nessuno spazio per intimidazioni, odio o violenza" ... Da corrieredellosport.it

FIORENTINA - Insulti e minacce alle mogli dei calciatori, il comunicato del club viola - ACF Fiorentina esprime piena solidarietà e piena vicinanza ai calciatori e alle loro famiglie, a seguito delle inaccettabili e vergognose minacce ricevute nelle ore successive alla sconfitta di Reggio ... Da napolimagazine.com