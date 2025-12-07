Calcio Europeo in arrivo un nuovo regolamento per ridurre il gap tra le squadre Le novità

Inter News 24 Calcio Europeo, in arrivo un’evoluzione storica per ridurre la differenza tra le squadre più importanti e quelle minori. Il panorama del calcio europeo continua a mostrare un divario strutturale sempre più marcato tra elite e resto delle partecipanti. Un fenomeno che contrasta con quanto avviene negli sport statunitensi, dove la distribuzione competitiva è molto più equilibrata. Nella NFL, ad esempio, 15 squadre diverse hanno vinto il titolo negli ultimi trent’anni, mentre in NBA il numero sale addirittura a 30. In Europa, invece, il quadro cambia drasticamente: la Premier League ha avuto solo sei vincitori differenti nello stesso periodo, la Bundesliga appena sette, mentre in Liga il dominio di Real Madrid e Barcellona è quasi assoluto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calcio Europeo, in arrivo un nuovo regolamento per ridurre il gap tra le squadre. Le novità

Scopri altri approfondimenti

I media di Israele denunciano: “Pressioni del Qatar sull’Uefa per escluderci dal calcio europeo”. Ma la stessa Federazione di Tel Aviv smentisce

Israele nel mirino: il calcio europeo si piega ai ProPal. La decisione in arrivo

L’Europeo di calcio femminile è un successo in Svizzera, boom di tesseramenti

STORICO! L’Abruzzo ospiterà l’Europeo Under 19 femminile 2029 insieme all’Italia e alle Marche. Un traguardo che premia anni di lavoro sul calcio femminile e valorizza i nostri stadi, da Chieti a Pineto. Un risultato che porta l’Abruzzo nel cuore del calcio e - facebook.com Vai su Facebook

San Siro: Scaroni, "fiducioso, siamo in dirittura d'arrivo" - Sono fiducioso perché alla fine abbiamo bisogno di un nuovo stadio per il Milan, per l'Inter, per Milano, per le ... Segnala ansa.it

Mirko Vucinic nuovo Ct del Montenegro: in arrivo l'ufficialità - L’ex attaccante montenegrino, protagonista in Serie A con le maglie di Lecce, Roma e Juve, è ... Da corrieredellosport.it

In arrivo un farmaco per riportare in equilibrio il calcio in chi ha una rara malattia genetica - La buona notizia arriva da uno studio che sarà pubblicato il prossimo anno, ma di cui sono stati già anticipati i risultati perché segnano una svolta per le persone che soffrono di una malattia ... Come scrive corriere.it