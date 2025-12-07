Le due sconfitte di fila in campionato contro Colligiana e Rondinella e l’eliminazione in Coppa Italia ad opera della Sangiovannese (che ha avuto la meglio ai rigori) hanno incredibilmente complicato la stagione del Mazzola che alla vigilia di questo trittico era invece in grande fiducia ed in corsa per entrambi gli obbiettivi. Adesso si è tutto oggettivamente complicato ma siamo però appena a dicembre e il tempo per tentare una difficile rimonta in classifica c’è per i ragazzi di mister Ghizzani che, come già avvenuto la scorsa stagione, nel momento di difficoltà non ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia del match di oggi contro il Figline degli ex Robur Hagbe e Morosi, protagonista fin qui di un campionato piuttosto anonimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. Mazzola riparti! Al ‘Ceccarelli’ scende il Figline