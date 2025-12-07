Calcio Eccellenza Mazzola riparti! Al ‘Ceccarelli’ scende il Figline
Le due sconfitte di fila in campionato contro Colligiana e Rondinella e l’eliminazione in Coppa Italia ad opera della Sangiovannese (che ha avuto la meglio ai rigori) hanno incredibilmente complicato la stagione del Mazzola che alla vigilia di questo trittico era invece in grande fiducia ed in corsa per entrambi gli obbiettivi. Adesso si è tutto oggettivamente complicato ma siamo però appena a dicembre e il tempo per tentare una difficile rimonta in classifica c’è per i ragazzi di mister Ghizzani che, come già avvenuto la scorsa stagione, nel momento di difficoltà non ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia del match di oggi contro il Figline degli ex Robur Hagbe e Morosi, protagonista fin qui di un campionato piuttosto anonimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
#CALCIO #ECCELLENZA - La Battipagliese batte il Montemiletto di cuore Nella sedicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese ritorna alla vittoria superando a domicilio il Montemiletto per una rete a zero. - facebook.com Vai su Facebook
Eccellenza: il Valentino Mazzola sulla strada degli azzurri. Le scelte di Calderini in vista di un passaggio fondamentale per la stagione. La Sangio al Fedini va a caccia della ... - SAN GIOVANNI La Sangiovannese si gioca l’accesso alla finalissima della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza. Scrive sport.quotidiano.net
Calcio, Eccellenza: il V.Mazzola perde 1-0 contro la Colligiana - 0 COLLIGIANA: Conti, Donati, Gianneschi, Pierucci (85' Bartalini), Mariani, Simi, Calamassi, Cicali, Poli, Bouhamed (73' Masini), Vitale (73' Nacci). Secondo radiosienatv.it
Calcio Eccellenza. Mazzola al ‘Bozzi’ contro la Rondinella. Ghizzani ci crede - I biancocelesti, dopo la prima sconfitta a Colle, si apprestano ad affrontare la Rondinella nella seconda trasferta consecutiva. Lo riporta lanazione.it
Calcio Eccellenza, è ancora derby tra Colligiana e Mazzola. Biancocelesti attesi domani al Gino Manni - La sfida dello scorso 12 novembre, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza, fu vinta dai biancocelesti di mis ... Da radiosienatv.it
Calcio Eccellenza Toscana. Il Mazzola torna a vincere. Sangiovannese ribaltata! - MAZZOLA: Chiarugi, Pagliai, Gianassi, Campatelli, Zanaj, Bonechi, Rocchetti, Barducci (83’ Turillazzi), Corsi, Discepolo, Capezzuoli (89’ Puppato). Come scrive lanazione.it
Eccellenza: le aretine impegnate nella dodicesima giornata del torneo. Scontro salvezza per la Baldaccio Bruni. Sangiovannese, Sansovino e Castiglionese: tocca a voi - Dodicesimo turno del campionato di Eccellenza che per la Sangiovannese si traduce nella trasferta di Signa in quella che ... Secondo sport.quotidiano.net