Calcio Eccellenza La Fucina col nuovo staff C’è Zingonia per ripartire
Questo pomeriggio esordirà a Muggiò sulla panchina della Fucina il nuovo corso tecnico post “separazione consensuale“ con l’accoppiata Mastrolonardo-Cortelazzi più staff. Contro lo Zingonia Verdellino a guidare i “green“ ci sarà, come annunciato, Alberto Cuomo affiancato dal vice Francesco Lo Verso e da Ivan Robustelli come preparatore atletico. Sono attese grandi novità dal mercato, alla ricerca di una punta. Chi i movimenti in entrata e in uscita li ha già perfezionati è il Seregno di scena a Casteggio. Nel girone A il clou a Lazzate dove la rinnovata Ardor è alla ricerca della prima vittoria dell’era Ghidelli e dopo 12 domeniche di astinenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
#CALCIO #ECCELLENZA - La Battipagliese batte il Montemiletto di cuore Nella sedicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese ritorna alla vittoria superando a domicilio il Montemiletto per una rete a zero. - facebook.com Vai su Facebook
Calcio Eccellenza. La Fucina col nuovo staff. C’è Zingonia per ripartire - Questo pomeriggio esordirà a Muggiò sulla panchina della Fucina il nuovo corso tecnico post “separazione consensuale“ con l’accoppiata Mastrolonardo- Secondo sport.quotidiano.net
Eccellenza, Ugento: Andrea Manco è il nuovo allenatore - La società giallorossa riparte dal tecnico reduce nella passata stagione dalla vittoria del campionato di Promozione col Taurisano. Si legge su leccesette.it
Calcio, Eccellenza: la Brianza sorride solo col pareggio del Seregno, Lentatese sospesa - La 13° giornata di campionato di Eccellenza ha riservato ancora note negative per le squadre brianzole, tutte sconfitte, ad accezione del Seregno che ha pareggiato in trasferta ed anche momenti di ten ... Secondo msn.com