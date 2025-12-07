Questo pomeriggio esordirà a Muggiò sulla panchina della Fucina il nuovo corso tecnico post “separazione consensuale“ con l’accoppiata Mastrolonardo-Cortelazzi più staff. Contro lo Zingonia Verdellino a guidare i “green“ ci sarà, come annunciato, Alberto Cuomo affiancato dal vice Francesco Lo Verso e da Ivan Robustelli come preparatore atletico. Sono attese grandi novità dal mercato, alla ricerca di una punta. Chi i movimenti in entrata e in uscita li ha già perfezionati è il Seregno di scena a Casteggio. Nel girone A il clou a Lazzate dove la rinnovata Ardor è alla ricerca della prima vittoria dell’era Ghidelli e dopo 12 domeniche di astinenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. La Fucina col nuovo staff. C’è Zingonia per ripartire