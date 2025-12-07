Calcio Eccellenza La Fucina col nuovo staff C’è Zingonia per ripartire

Sport.quotidiano.net | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo pomeriggio esordirà a Muggiò sulla panchina della Fucina il nuovo corso tecnico post “separazione consensuale“ con l’accoppiata Mastrolonardo-Cortelazzi più staff. Contro lo Zingonia Verdellino a guidare i “green“ ci sarà, come annunciato, Alberto Cuomo affiancato dal vice Francesco Lo Verso e da Ivan Robustelli come preparatore atletico. Sono attese grandi novità dal mercato, alla ricerca di una punta. Chi i movimenti in entrata e in uscita li ha già perfezionati è il Seregno di scena a Casteggio. Nel girone A il clou a Lazzate dove la rinnovata Ardor è alla ricerca della prima vittoria dell’era Ghidelli e dopo 12 domeniche di astinenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio eccellenza la fucina col nuovo staff c8217232 zingonia per ripartire

© Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. La Fucina col nuovo staff. C’è Zingonia per ripartire

Contenuti che potrebbero interessarti

Calcio Eccellenza. La Fucina col nuovo staff. C’è Zingonia per ripartire - Questo pomeriggio esordirà a Muggiò sulla panchina della Fucina il nuovo corso tecnico post “separazione consensuale“ con l’accoppiata Mastrolonardo- Secondo sport.quotidiano.net

calcio eccellenza fucina nuovoEccellenza, Ugento: Andrea Manco è il nuovo allenatore - La società giallorossa riparte dal tecnico reduce nella passata stagione dalla vittoria del campionato di Promozione col Taurisano. Si legge su leccesette.it

calcio eccellenza fucina nuovoCalcio, Eccellenza: la Brianza sorride solo col pareggio del Seregno, Lentatese sospesa - La 13° giornata di campionato di Eccellenza ha riservato ancora note negative per le squadre brianzole, tutte sconfitte, ad accezione del Seregno che ha pareggiato in trasferta ed anche momenti di ten ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Eccellenza Fucina Nuovo