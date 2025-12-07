Calcio a 5 | la Spagna sale sul podio ai Mondiali Femminili Vinta una dura battaglia con l’Argentina

Il terzo gradino del podio ai Mondiali Femminili di calcio a 5, che attendono a breve (dalle 12.30) lo start della finalissima fra Brasile e Portogallo, se lo aggiudica la Spagna. Sotello e compagne infatti sono riuscite ad avere la meglio per 5-1 sull’Argentina nella finale 3-4° posto del primo storico torneo iridato di futsal dedicato alle donne. LA CRONACA. La gara inizia subito con la Spagna arrembante. Al 4? le Furie Rosse passano: De Paz trova il modo di bucare la difesa argentina e di battere D’Andrea per l’1-0 iberico. L’Argentina colpita prova a reagire con i tentativi immediati di Ontiveros e Romero, ma non trova il modo di riequilibrare le cose. 🔗 Leggi su Oasport.it

