Calcio a 5 | i Mondiali Femminili dicono Brasile! Verdeoro campionesse battuto il Portogallo

Oasport.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brasile doveva essere e Brasile è stato. La prima storica edizione dei Mondiali Femminili di calcio a 5 – svoltasi a Manila, nelle Filippine –  prende la strada dell’ Ordem e Progresso, al termine di una finale controllata praticamente dall’inizio alla fine da Taty e compagne che si sono imposte sul Portogallo con lo score di 3-0. LA CRONACA. La finale, complice anche l’importanza della posta in palio inizia con un po’ di nervosismo e una fase di studio. Al 10? poi, il Brasile rompe gli equilibri: Emilly sale in cattedra trovando il modo di sbloccare la partita che vale lo scettro planetario con una girata violenta che gonfia la rete per l’1-0, risultato con cui si va al riposo; al netto di una reazione lusitana che però non produce dividendi in termini di gol. 🔗 Leggi su Oasport.it

calcio a 5 i mondiali femminili dicono brasile verdeoro campionesse battuto il portogallo

© Oasport.it - Calcio a 5: i Mondiali Femminili dicono Brasile! Verdeoro campionesse, battuto il Portogallo

Altre letture consigliate

Trump e i Mondiali 2026, ora Donald ama il soccer: “Il calcio è il vero football”

Calcio a 5, l’Italia pesca il Brasile nel sorteggio dei Mondiali Femminili 2025. Tutte le avversarie delle Azzurre

La Spagna potrebbe ritirarsi dai Mondiali di calcio 2026 se parteciperà Israele

calcio 5 mondiali femminiliCalcio a 5: la Spagna sale sul podio ai Mondiali Femminili. Vinta una dura battaglia con l’Argentina - Il terzo gradino del podio ai Mondiali Femminili di calcio a 5, che attendono a breve (dalle 12. oasport.it scrive

calcio 5 mondiali femminiliCalcio a 5: Brasile-Portogallo sarà la finalissima dei Mondiali femminili - I Mondiali Femminili di calcio a 5, prima storica edizione del torneo, hanno trovato le loro finaliste. Da oasport.it

calcio 5 mondiali femminiliTris Italia all'Iran: le azzurre volano ai quarti del Mondiale di Calcio a 5 femminile - Le azzurre raggiungono l'obiettivo minimo fissato a inizio kermesse, chiudendo il Gruppo D al secondo posto (dietro solo al ... Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio 5 Mondiali Femminili