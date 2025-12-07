Calcio a 5 | i Mondiali Femminili dicono Brasile! Verdeoro campionesse battuto il Portogallo

Brasile doveva essere e Brasile è stato. La prima storica edizione dei Mondiali Femminili di calcio a 5 – svoltasi a Manila, nelle Filippine – prende la strada dell’ Ordem e Progresso, al termine di una finale controllata praticamente dall’inizio alla fine da Taty e compagne che si sono imposte sul Portogallo con lo score di 3-0. LA CRONACA. La finale, complice anche l’importanza della posta in palio inizia con un po’ di nervosismo e una fase di studio. Al 10? poi, il Brasile rompe gli equilibri: Emilly sale in cattedra trovando il modo di sbloccare la partita che vale lo scettro planetario con una girata violenta che gonfia la rete per l’1-0, risultato con cui si va al riposo; al netto di una reazione lusitana che però non produce dividendi in termini di gol. 🔗 Leggi su Oasport.it

