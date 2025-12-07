Calamai non ha dubbi: Spalletti il protagonista: deve vincere per superare la diffidenza. Conte vive giorni tormentati: rischio separazione a giugno. Napoli – Juventus è una sfida cruciale non solo per la classifica di Serie A, ma per le storie personali dei due allenatori. Il giornalista Calamai, intervenuto su TMW, ha analizzato il peso emotivo della gara che andrà in scena stasera al Maradona. Il protagonista numero uno è Luciano Spalletti, che torna per la prima volta da rivale al Maradona. Il ritorno nello stadio che gli ha regalato lo Scudetto non sarà un momento facile. Nonostante la classifica, Conte vive giorni tormentati perché non si sente apprezzato come dovrebbe per il suo lavoro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calamai sentenzia: «Spalletti deve vincere per ridare colore alla classifica». Poi il commento a sorpresa sul futuro di Conte