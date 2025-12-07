Calamai analizza il poker nerazzurro | Inter Como? Chivu ha tritato Fabregas Risultato che porta a delle riflessioni

Inter News 24 Inter Como, l’editoriale di Calamai sottolinea il valore del 4-0 e il lavoro di Chivu in un momento chiave della stagione nerazzurra. Nel suo editoriale per TMW, il giornalista Luca Calamai ha analizzato il netto successo dei nerazzurri contro il Como, travolto 4-0 dalla squadra di Cristian Chivu, tecnico rumeno chiamato a guidare la rinascita dopo una fase complessa. Secondo Calamai, il risultato non solo consegna alla squadra un primato momentaneo in classifica, ma rafforza anche la percezione di un progetto tecnico in crescita. Inter Como, il giudizio su Marotta e sulla scelta di puntare su Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

