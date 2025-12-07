CAIVANO | piazze di spaccio delocalizzate si spostano in centro 2 arresti dei Carabinieri

Smantellata una nuova piazza di spaccio in centro: i Carabinieri seguono la droga fuori dal Parco Verde.. La pressione dei Carabinieri sullo spaccio non fa indietreggiare la domanda di droga. E come un’azienda delocalizza, lo fa anche la criminalità. Lasciato il parco Verde, le “piazze” si spostano nel centro cittadino di Caivano. I militari della Compagnia locale non si lasciano ingannare e seguono il flusso degli stupefacenti anche lontano dai riflettori. Lo dimostra il punto vendita smantellato in corso Umberto. Un appartamento organizzato per spacciare, monitorato e presidiato 24 ore su 24. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - CAIVANO: piazze di spaccio delocalizzate, si spostano in centro. 2 arresti dei Carabinieri

News recenti che potrebbero piacerti

Caivano Magico Natale 2025 Lunedì 08 dicembre - ore 19:00 presso Piazza Cesare Battisti - facebook.com Vai su Facebook

Caivano, nuova piazza di spaccio smantellata: oltre un chilo di cocaina sequestrata - Non si ferma l’attività dei carabinieri della Compagnia di Caivano. Secondo ilmattino.it

Caivano, otto arresti per estorsione. Babypusher incastrati dalle nuove telecamere - Il “modello Caivano” non è soltanto volano per lo sviluppo economico e sociale di una comunità che si sta affrancando dal giogo della camorra e dal degrado. Da ilmattino.it

Parco Verde di Caivano, operazione contro spaccio di droga - Nell’androne di uno dei palazzi è stato scoperto un vano a doppio fondo con un sistema elettronico: ... Come scrive tg24.sky.it