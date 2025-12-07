Cagliari-Roma | tra ambizione salvezza e sogno scudetto probabili formazioni e orari tv

Cagliari 6 dicembre 2025 - Turno infrasettimanale di Coppa Italia già alle spalle, si torna in campo per la Serie A in palio tre punti per rincorrere i rispettivi obiettivi. Da una parte il Cagliari cerca di cancellare la sconfitta cocente ai rigori contro il Napoli Campione d'Italia negli ottavi di finale della competizione. Dall'altra parte c'è invece la Roma, il cui ottavo di Coppa si giocherà solo il 13 gennaio prossimo, concedendo così ai capitolini una settimana di riposo e lavoro a Trigoria, come non capitava da settimane. L'obiettivo salvezza dei sardi si sconterà contro l'ambizione scudetto dei capitolini nella sfida dell'Unipol Domus, dove alle ore 15 di domenica 7 dicembre 2025 le due squadre si affronteranno nel match valevole per il quattordicesimo turno di campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cagliari-Roma: tra ambizione salvezza e sogno scudetto, probabili formazioni e orari tv

