Sfida nervosa, negli ultimi minuti, tra i rossoblù e i giallorossi: il difensore gioca con un avversario a terra e i padroni di casa reagiscono La Roma perde ancora, nuova sconfitta per i giallorossi che si fermano a Cagliari e fanno registrare una battuta d’arresto pesante per la corsa ai primi posti in classifica. Fatale la rete di Gaetano a pochi minuti dal termine, per una squadra di Gasperini ridotta in dieci uomini per l’espulsione di Celik. Il nervosismo monta e una ‘furbata’ di Hermoso ha generato la reazione furiosa dei giocatori avversari. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Cagliari-Roma, caos nel finale: Hermoso scatena il parapiglia in campo