Cagliari-Roma caos nel finale | Hermoso scatena il parapiglia in campo
Sfida nervosa, negli ultimi minuti, tra i rossoblù e i giallorossi: il difensore gioca con un avversario a terra e i padroni di casa reagiscono La Roma perde ancora, nuova sconfitta per i giallorossi che si fermano a Cagliari e fanno registrare una battuta d’arresto pesante per la corsa ai primi posti in classifica. Fatale la rete di Gaetano a pochi minuti dal termine, per una squadra di Gasperini ridotta in dieci uomini per l’espulsione di Celik. Il nervosismo monta e una ‘furbata’ di Hermoso ha generato la reazione furiosa dei giocatori avversari. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cagliari-Roma (domenica 07 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione per i giallorossi
Cagliari, Palestra da Nazionale a Lecce: retroscena di mercato su Juventus, Milan e Roma
Serie A sesta giornata, probabili formazioni e programma TV per Udinese-Cagliari, Bologna-Pisa, Fiorentina-Roma, Genoa-Napoli e Juventus-Milan
#Cagliari 1-0 #ASRoma : Gianluca Gaetano! #CagliariRoma #SerieA #Calcio #SerieAEnilive Vai su X
Vergognosi cori durante Cagliari-Roma: i tifosi cantano 'Oh Vesuvio lavali col fuoco'. - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari-Roma 1-0, gol e highlights: espulso Celik, la decide nel finale Gaetano - 0, gol e highlights: espulso Celik, la decide nel finale Gaetano ... Segnala sport.sky.it
Un Cagliari sensazionale batte 1-0 la Roma: Gaetano gol partita nel finale - I rossoblù di Pisacane superano i giallorossi, ridotti in dieci a inizio ripresa, e ritrovano una vittoria che mancava dal 19 settembre ... Secondo unionesarda.it
Cagliari-Roma 1-0: disastro Ghilardi (5), Cristante senza fiato (5). Svilar l'unico a salvarsi (7) - 0 con gol di Gaetano, contro la squadra di Pisacane all'Unipol Domus, giocando una gara troppo rinunciataria, restando in dieci uomini ad ... Lo riporta leggo.it