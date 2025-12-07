Cagliari-Roma 1-0 seconda sconfitta di fila per Gasperini
Seconda sconfitta di fila in campionato per la Roma, che cade 1-0 all’Unipol Domus contro il Cagliari nel match valido per la 14esima giornata di Serie A. Decisivo il diagonale vincente di Gaetano al 37? del secondo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I giallorossi hanno giocato in dieci dal 7? della ripresa per l’espulsione di Celik. La squadra di Gasperini resta ferma a 27 punti, al quarto posto, mentre i sardi tornano a vincere dopo oltre due mesi e avanzano a quota 14, momentaneamente a +4 sulla zona retrocessione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
