Cagliari-Roma 1-0 i sardi tornano al successo Secondo ko consecutivo per Gasperini
Secondo ko consecutivo per la Roma che cede a Cagliari in inferiorità numerica. Match molto acceso tra le parti. Si ferma ancora una volta la Roma che cade in trasferta contro il Cagliari, di ritorno alla vittoria dopo ben 79 giorni di assenza. Match molto acceso e roboante ma la formazione giallorossa evidenzia ancora una volta limiti dal punto di vista offensivo e decide una rete a metà ripresa di Gianluca Gaetano, alla prima rete stagionale. L’ex Napoli insacca con una bell gol, stoppando la palla e insaccando dietro Svilar, probabilmente il migliore in campo. Cagliari Roma, giallorossi terminano in dieci per l’espulsione di Celik. 🔗 Leggi su Sportface.it
