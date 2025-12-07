Cagliari-Roma 1-0 Gasperini | Non siamo riusciti ad adattarci alle difficoltà
All’ Unipol Domus è arrivata la seconda sconfitta di fila per la Roma, battuta 1-0 dal Cagliari dopo una prestazione sottotono. Al termine della gara, Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN: queste le sue parole, a partire dagli episodi controversi: “Si è già detto tutto, è abbastanza evidente tutto. Il rosso? Mi sembra tutto abbastanza chiaro, a differenza di domenica col Napoli”. Riguardo le difficoltà nel secondo tempo: “Effettivamente in dieci la sfida è diventata difficile. Non penso che non siamo riusciti a subire dei pericoli. Ci sono state ripartenze, ma in quelle condizioni la partita diventa più una battaglia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cagliari-Roma (domenica 07 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione per i giallorossi
Cagliari, Palestra da Nazionale a Lecce: retroscena di mercato su Juventus, Milan e Roma
Serie A sesta giornata, probabili formazioni e programma TV per Udinese-Cagliari, Bologna-Pisa, Fiorentina-Roma, Genoa-Napoli e Juventus-Milan
SERIE A | Cagliari-Roma in campo. #ANSA Vai su X
Cagliari I rossoblù di Fabio Pisacane sfida la Roma all'Unipol Domus nella quattordicesima giornata di Serie A: segui la diretta testuale del match - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari-Roma 1-0, gol e highlights: espulso Celik, la decide nel finale Gaetano - 0, gol e highlights: espulso Celik, la decide nel finale Gaetano ... Come scrive sport.sky.it
Cagliari-Roma 1-0: video, gol e highlights - Per la prima volta nel 2025 la Roma perde due partite di fila di campionato: dopo il ko col Napoli arriva anche quello in casa del Cagliari. Segnala sport.sky.it
Cagliari-Roma diretta Serie A: decide Gaetano. Le reazioni LIVE - All'Unipol Domus la gara valida per la quattordicesima giornata di campionato tra gli uomini di Pisacane e Gasperini: aggiornamenti in tempo reale ... Scrive corrieredellosport.it