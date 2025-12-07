Cagliari-Roma 1-0 Gasperini | Non siamo riusciti ad adattarci alle difficoltà

All' Unipol Domus è arrivata la seconda sconfitta di fila per la Roma, battuta 1-0 dal Cagliari dopo una prestazione sottotono. Al termine della gara, Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN: queste le sue parole, a partire dagli episodi controversi: "Si è già detto tutto, è abbastanza evidente tutto. Il rosso? Mi sembra tutto abbastanza chiaro, a differenza di domenica col Napoli". Riguardo le difficoltà nel secondo tempo: "Effettivamente in dieci la sfida è diventata difficile. Non penso che non siamo riusciti a subire dei pericoli. Ci sono state ripartenze, ma in quelle condizioni la partita diventa più una battaglia.

© Sololaroma.it - Cagliari-Roma 1-0, Gasperini: “Non siamo riusciti ad adattarci alle difficoltà”

