Cagliari-Roma 1-0 colpo di Gaetano e Roma giù | Gasperini cade ancora all’Unipol Domus
La corsa scudetto della Roma inciampa all’Unipol Domus. In una gara sporca, nervosa e a tratti caotica, è il Cagliari di Pisacane a prendersi tutto con il destro di Gianluca Gaetano, entrato dalla panchina e capace di firmare all’82’ il definitivo 1-0. Per i sardi è la terza vittoria in campionato e un passo pesante in chiave salvezza, per i giallorossi la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko con il Napoli: un segnale forte in una fase in cui la squadra di Gasperini sembrava aver trovato continuità anche in alta quota. Cagliari feroce, Roma imbrigliata: primo tempo a ritmi alti ma senza gol. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
