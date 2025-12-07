Cagliari Roma 1-0 | colpaccio dei rossoblù nel segno di Gaetano cade ancora Gasperini! La Juventus potrebbe portarsi a -1

Cagliari Roma 1-0: i giallorossi cadono ancora, in caso di vittoria la Juventus salirebbe a -1 in classifica. Come è andata la partita. Un pomeriggio di fuoco all’Unipol Domus. Il Cagliari compie l’impresa della giornata e batte la capolista Roma per 1-0, infliggendo ai giallorossi una sconfitta pesante che riapre i giochi al vertice della classifica. A decidere la contesa è stato il gol nel finale di Gianluca Gaetano, ma la partita è stata segnata in modo indelebile dall’episodio arbitrale che ha lasciato gli ospiti in inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo. La svolta: rosso a Çelik, Roma in dieci. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

