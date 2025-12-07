Caffè Siena 90 anni di Pisa | Da qui sono passati più giocatori che sindaci

Pisa, 7 dicembre 2025 – Un caffè dal fortissimo gusto nerazzurro. Buon anniversario al Caffè Siena che fa 90 anni e verrebbe da aggiungere, taglia anche il traguardo dei 90 campionati di calcio. Dal nonno Alessandro, al figlio Ranieri – nome evocativo di radici ben salde – ai figli Alessandro ed Andrea attuali gestori e continuatori di una tradizione familiare invidiabile. Ed eccoli lì, i due fratelli accanto alla maglietta del Pisa Calcio e scherza Alessandro, dicendo “non mi sta più”. Già perché lui ha iniziato a fare qualche caffè da piccolo quando andava a salutare il babbo ma poi il calcio ha sgomitato e “da portiere sono andato due volte in panchina per la Primavera del Pisa”: dice con malcelato orgoglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

