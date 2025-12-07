Cadute in montagna gran lavoro per l' elisoccorso di Areu
L'allarme per cadute in montagna, sulla neve e sul ghiaccio è già risuonato più volte nel corso di questa domenica 7 dicembre. Complici i giorni di festa, moltissime persone hanno scelto di passare la giornata fra i monti o sulle piste da sci a Bobbio, e come sempre non sono mancati gli infortuni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
