Cade e riporta delle fratture all' interno dell' ospedale | Asp condannata a pagare risarcimento danni

Cade, a causa di una striscia dell'antiscivolo staccata da uno degli scalini interni all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata, e trascina l'Asp di Agrigento in tribunale, chiedendo e ottenendo il risarcimento dei danni subiti. L'incidente, a causa del quale la donna ha riportato delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

