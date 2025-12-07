Cacciatore ferito da fucilata durante la battuta al cinghiale trasportato in elisoccorso in codice rosso
Un pomeriggio di caccia si è trasformato in dramma sabato nella frazione di Volterrano. Un cacciatore del luogo, di 60 anni, è rimasto gravemente ferito a seguito di un colpo di fucile partito accidentalmente durante una battuta al cinghiale.L’incidente, come riportano alcuni quotidiani locali, è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
