Cacciatore ferito all’addome da un colpo di arma da fuoco | è grave

Lanazione.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 7 dicembre 2025 – Un grave incidente di caccia è avvenuto questa mattina, domenica 7 dicembre, nella provincia di Lucca. La chiamata ai soccorsi è partita quando erano le 10.30 circa. Ha 50 anni il cacciatore rimasto ferito durante una battuta di caccia al cinghiale, per cause ancora da chiarire. L'uomo si trovava in una zona impervia, nella zona della Croce di Brancoli, quando, per ragioni su cui si sta indagando, è stato raggiunto all'addome da un colpo di arma da fuoco, riportando una profonda ferita. Vista la gravità della situazione e della ferita, per il 50enne è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cacciatore ferito all8217addome da un colpo di arma da fuoco 232 grave

© Lanazione.it - Cacciatore ferito all’addome da un colpo di arma da fuoco: è grave

Contenuti che potrebbero interessarti

Ferito da uno sparo mentre lavorava nei campi: cacciatore denunciato per lesioni colpose

Ferito da un cacciatore a Conselice

Cacciatore ferito da fucilata durante la battuta al cinghiale, trasportato in elisoccorso in codice rosso

cacciatore ferito all8217addome colpoCacciatore ferito all’addome da un colpo di arma da fuoco: è grave - Il 50enne è stato trasferito d'urgenza con l’elisoccorso all'ospedale di Cisanello in codice rosso ... Da lanazione.it

cacciatore ferito all8217addome colpoCacciatore ferito da un colpo d’arma da fuoco: col Pegaso a Cisanello - Il 50enne, con una dinamica ancora tutta da chiarire, è rimasto ferito all'addome ed è stato ricoverato in codice rosso. Scrive noitv.it

cacciatore ferito all8217addome colpoColpito da un colpo di arma da fuoco all’addome durante una battuta di caccia: 50enne in ospedale - Necessario l'intervento dell'elisoccorso vista la zona impervia ... Si legge su luccaindiretta.it

Cerca Video su questo argomento: Cacciatore Ferito All8217addome Colpo