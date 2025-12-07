Cacciatore ferito all’addome da un colpo di arma da fuoco | è grave
Pisa, 7 dicembre 2025 – Un grave incidente di caccia è avvenuto questa mattina, domenica 7 dicembre, nella provincia di Lucca. La chiamata ai soccorsi è partita quando erano le 10.30 circa. Ha 50 anni il cacciatore rimasto ferito durante una battuta di caccia al cinghiale, per cause ancora da chiarire. L'uomo si trovava in una zona impervia, nella zona della Croce di Brancoli, quando, per ragioni su cui si sta indagando, è stato raggiunto all'addome da un colpo di arma da fuoco, riportando una profonda ferita. Vista la gravità della situazione e della ferita, per il 50enne è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ferito da uno sparo mentre lavorava nei campi: cacciatore denunciato per lesioni colpose
Ferito da un cacciatore a Conselice
Cacciatore ferito da fucilata durante la battuta al cinghiale, trasportato in elisoccorso in codice rosso
Cacciatore ferito da fucilata durante la battuta al cinghiale, trasportato in elisoccorso in codice rosso ift.tt/Fbe7vPT ift.tt/gokRiUa Vai su X
Cacciatore ferito durante battuta al cinghiale, elitrasportato in ospedale #tuttoggi #CittàdiCastello #Cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Cacciatore ferito all’addome da un colpo di arma da fuoco: è grave - Il 50enne è stato trasferito d'urgenza con l’elisoccorso all'ospedale di Cisanello in codice rosso ... Da lanazione.it
Cacciatore ferito da un colpo d’arma da fuoco: col Pegaso a Cisanello - Il 50enne, con una dinamica ancora tutta da chiarire, è rimasto ferito all'addome ed è stato ricoverato in codice rosso. Scrive noitv.it
Colpito da un colpo di arma da fuoco all’addome durante una battuta di caccia: 50enne in ospedale - Necessario l'intervento dell'elisoccorso vista la zona impervia ... Si legge su luccaindiretta.it