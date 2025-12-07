Pisa, 7 dicembre 2025 – Un grave incidente di caccia è avvenuto questa mattina, domenica 7 dicembre, nella provincia di Lucca. La chiamata ai soccorsi è partita quando erano le 10.30 circa. Ha 50 anni il cacciatore rimasto ferito durante una battuta di caccia al cinghiale, per cause ancora da chiarire. L'uomo si trovava in una zona impervia, nella zona della Croce di Brancoli, quando, per ragioni su cui si sta indagando, è stato raggiunto all'addome da un colpo di arma da fuoco, riportando una profonda ferita. Vista la gravità della situazione e della ferita, per il 50enne è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cacciatore ferito all’addome da un colpo di arma da fuoco: è grave