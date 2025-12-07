Bus tamponato da un' automobile paura per i passeggeri a bordo | disagi al traffico

ANCONA - Tampona un autobus in via Vecchini e l'incidente innesca subito file e disagi per il traffico. E' successo questa mattina, davanti alla scuola superiore Savoia, prima della galleria. La vettura, una utilitaria di colore bianco, procedeva verso il semaforo quando ha urtato il mezzo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

