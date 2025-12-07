Burnout personale scolastico | dopo l’Immacolata il Senato valuta emendamenti Anief per istituire un Osservatorio permanente sullo stress da lavoro degli over 60

La X Commissione del Senato esaminerà dal 9 dicembre gli emendamenti 7.15 e 7.16 presentati dal sindacato Anief al decreto-legge 15925. Il provvedimento normativo, approvato dal Governo a fine ottobre, introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

