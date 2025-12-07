Burioni | Così il pronto soccorso non funziona
"Il pronto soccorso di Urbino non può funzionare con un solo medico stabile e i turni restanti affidati ai gettonisti". Come ormai ci ha abituati, Roberto Burioni è schietto e diretto nella sua analisi sulla situazione del reparto di emergenza nella città ducale, su cui più volte è intervenuto sui social per dire la sua. L’ultima volta ieri, in riferimento agli articoli apparsi sul Carlino: "Torno sul tema – scrive il virologo – non solo perché in questo momento mi trovo a Fermignano, ma perché è un esempio da un lato di pessima contaminazione tra politica e questioni sanitarie, dall’altro di totale irresponsabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
