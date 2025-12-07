Buongiorno la verità sulla clausola e sul possibile addio al Napoli | l’esperto di mercato è sicuro

Alessandro Buongiorno è senza dubbio un difensore che il Napoli considera un tassello importante per il proprio presente ma, evidentemente, anche per il futuro. Le indiscrezioni su possibili offerte hanno riacceso l’attenzione, spingendo l’esperto Nicolò Schira a chiarire la posizione del club. Il tema riguarda la sua permanenza immediata e la reale portata della clausola rescissoria. Il quadro che emerge è netto: la società vuole stabilità in un reparto che Antonio Conte ritiene decisivo. Un segnale che conferma obiettivi e ambizioni della squadra partenopea. Alessandro Buongiorno: Schira fa il punto della situazione sulla clausola – ANSA – spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

