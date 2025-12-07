Buona immacolata 2025 gli auguri da inviare su WhatsApp l' 8 dicembre
Si avvicina la data dell' 8 dicembre, conosciuta come il giorno dell' Immacolata; è tempo di preparare l'albero, il presepe e. di inviare i primi messaggi di auguri di auguri ad amici e parenti! Si apre ufficialmente il periodo natalizio e quale modo migliore per celebrarla se non condividendo un pensiero affettuoso con le persone che amiamo? Che sia per messaggio, via WhatsApp, o social, è il momento di inviare un augurio ai nostri cari. La festa dell'Immacolata Concezione è una solennità religiosa molto sentita. Celebra la figura di Maria, la madre di Gesù. L'8 dicembre, in sostanza, è un giorno dedicato alla purezza, all'apertura del cuore in vista del Natale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Buona Immacolata Concezione. Particolari della Chiesa Parrocchiale del SS Salvatore, Roccamena, Palermo. Foto di Giovanni Platania @inprimopiano - facebook.com Vai su Facebook
#LagodOrta #IsolaSanGiulio #7dicembre #BuongiornoATutti " Buon onomastico Ambrogio e Buona vigilia dell' Immacolata a tutti! " buona domenica, Vai su X
