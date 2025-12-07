Si festeggia il 7 dicembre Sant’Ambrogio, santo patrono di Milano, fu vescovo, teologo e scrittore. Viene annoverato come una delle personalità più importanti della Chiesa del IV secolo ed è tra i quattro dottori della chiesa d’Occidente insieme a San Girolamo, S. Agostino e San Gregorio I Papa. Originario di Treviri, è conosciuto come Ambrogio di Milano, la città di cui assieme a San Carlo Borromeo e San Galdino è patrono e della quale fu vescovo fino alla morte (374) e nella quale è presente la basilica a lui dedicata dove sono conservate le sue spoglie. Sant’Ambrogio tra i quattro dottori della chiesa d’Occidente, diventò vescovo a furor di popolo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Buon onomastico Ambrogio oggi 7 dicembre: immagini di auguri da inviare via social