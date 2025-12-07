Buon compleanno Luca Rigoni Toni Capuozzo Antonello Piroso
Buon compleanno Luca Rigoni, Toni Capuozzo, Massimo Alberizzi, Noam Chomsky, Giancarlo Chiaramello, Ilda Boccassini, Gad Lerner, Tom Waits, Carlo Galli, Gianfranco Jannuzzo, Antonello Piroso, Simone Ruffini, Domenico Marzaioli, Filippo Agostini, Iosra Abdelaziz. Oggi 7 dicembre compiono gli anni: Noam Chomsky, linguista, filosofo; Gaudenzio Capelli, fumettista; Augusto Rezzonico, politico; Giancarlo Chiaramello, arrangiatore, direttore d’orchestra; Giorgio Gaja, giurista; Maria Concetta Micheli, aviatrice; Viviana Corsini, ex cestista; Alberto Batistoni, ex calciatore; Antonino Bove, artista; Roberto Sinigaglia, storico; Mike Fusaro, cantante; Carlo Mannoni, politico; Giulio Prosperetti, giurista; Francesco Zana, ex calciatore; Massimo Alberizzi, giornalista; Toni Capuozzo, giornalista; Ilda Boccassini, magistrata; Marcello Farrabi, ex calciatore; James Rivière, artista, designer, gioielliere; Pietro Turchetti, scrittore, saggista, designer; Tom Waits, cantautore; Carlo Galli, politico; Salvatore Perugini, politico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Argomenti simili trattati di recente
Buon compleanno, dolce Antonella ? #rai #rai1 #raiuno #tv #tvitaliana #AntonellaClerici #clerici #esempremezzogiorno #thevoicekids - facebook.com Vai su Facebook
“Vogliamo esaudire il desiderio di Antonella!” - Facciamo tanti auguri di buon compleanno ad @antoclerici, rivedendo il momento meraviglioso del caffè preso insieme a Ornella Vanoni e @maramaionchi a #CTCF ? Vai su X
Buon compleanno Luca Rigoni, Toni Capuozzo, Antonello Piroso - Buon compleanno Luca Rigoni, Toni Capuozzo, Massimo Alberizzi, Noam Chomsky, Giancarlo Chiaramello, Ilda Boccassini, Gad Lerner, Tom Waits, Carlo Galli, ... Scrive romadailynews.it